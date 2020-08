Sicilia, coronavirus in risalita: +50

Share Tweet Whatsapp Email

Sono 50 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia (nessun migrante) registrati nelle ultime 24 ore su oltre quattromila tamponi effettuati. I guariti sono 11, il totale degli attuali malati sale così a 1.019.

Salgono a 72 le persone ricoverate ma restano 10 quelle in terapia intensiva. L’incremento degli ospedalizzati è consistente anche oggi trattandosi di nove nuovi ricoveri.

Questa la distribuzione dei nuovi contagiati per provincia: 17 a Palermo, 16 a Catania (7 di questi sono provenienti da Paesi esteri), 7 a Messina (di questi cinque sono tornati dalla Sardegna), 7 a Siracusa e 3 a Ragusa (di questi due di ritorno da Malta).

CINQUE GIOVANI POSITIVI A PALERMO. Cinque giovani palermitani si sono presentati ieri al pronto soccorso dell’ospedale Cervello, tre dei quali con una polmonite in corso. Tutti, anche una ragazza incinta, sono risultati positivi al Covid19.

E’ scattata, da prassi, la sanificazione dei locali. Quattro sono ricoverati nel reparto di malattie infettive, come riferisce l’azienda ospedaliera. Adesso toccherà all’Asp di Palermo individuare le persone che sono state a contatto con loro per verificare se vi siano stati altri contagi. Uno dei giovani era appena tornato da una vacanza in Campania.

La donna incinta è stata seguita dalla clinica Triolo Zancla: “La giovane è stata visitata lo scorso 17 agosto – spiega la clinica -. Aveva richiesto un triage perché aveva delle contrazioni. Le condizioni erano buone. Non aveva febbre e non aveva problemi influenzali. Dopo che abbiamo avuto la notizia abbiamo eseguito i tamponi ai medici e infermieri che sono venuti a contatto con la giovane visitata in ambulatorio. La sanificazione dei locali avviene a ogni fine turno”.

ITALIA: BOOM DI CONTAGI. Aumentano ancora i contagi per il Covid in Italia: sono 1.411 (contro i 1.367 di ieri) quelli registrati nelle ultime 24 ore, nuovo dato più alto dagli inizi di maggio. Sono 5 i morti, invece in calo rispetto ai 13 di ieri. I tamponi sono stati 94.024, ancora più del livello massimo di ieri, secondo i dati del ministero della Salute.

I casi totali ammontano a 263.949, le vittime complessive a 35.463. Le persone attualmente positive sono ora 21.932, con un incremento di 1.179 in 24 ore. I guariti sono 206.554, 225 in più. I ricoverati con sintomi sono 76 in più (1.131), quelli in terapia intensiva diminuiscono di 2 unità (sono 67), aumentano invece di 1.105 i pazienti in isolamento domiciliare (20.734 il totale).

Nessuna regione fa registrare zero nuovi casi nelle ultime 24 ore. In testa per positivi trovati torna la Lombardia con 286, seguita dall’Emilia Romagna con 171 e dal Lazio con 152. A 132 il Veneto, a 130 la Campania. Se ne segnalano 99 in Toscana, in Sardegna nell’ultima giornata i nuovi casi sono stati 57.