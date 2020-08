Non era amore ma un calesse: arrestato

Share Tweet Whatsapp Email

MISTERBIANCO (CATANIA) – Le passeggiate con il calesse davanti casa della ex moglie gli costano la libertà. I carabinieri di Misterbianco hanno arrestato un pregiudicato di 42 anni che aveva sottoposto la donna a continue vessazioni, tanto da beccarsi un provvedimento che gli imponeva di non avvicinarsi, indossando un dispositivo elettronico e mantenendo la distanza di sicurezza imposta dal giudice.

Obbligo disatteso dal persecutore che, pur di riconciliarsi, l’aveva più volte pedinata nel tragitto casa-lavoro e viceversa. Per poi rivolgerle telefonicamente eloquenti minacce di morte: “Presto ti farò riabbracciare tuo padre nell’aldilà”.

Nei momenti in cui prevaleva in lui una sorta di sentimentalismo, rispetto al rancore covato dopo la separazione, sfilava con tanto di carrozzella e cavallo sotto casa della ex, come a volerla invitare a fare un giro romantico. L’insieme delle violazioni ha fatto scattare gli arresti domiciliari.