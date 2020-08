Detenuto sorpreso a passeggiare in strada (FOTO)

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – I carabinieri di Catania Nesima hanno arrestato il 23enne Emanuel Kevin Ferro per evasione. Ai domiciliari per reati attinenti al mondo della droga, è stato sorpreso dai militari di pattuglia mentre percorreva a piedi la via Abate Silvestri. E’ stato ricollocato agli arresti domiciliari.