ADRANO (CATANIA) – Il 19enne Emanuele Centamore e un diciassettenne sono stati arrestati ad Adrano per spaccio di droga. Il giovane pregiudicato non si era fatto scrupolo di implicare nella sua attività un minorenne: mentre il più grande incassava il denaro, il complice recuperava e consegnava agli acquirenti le dosi che erano state nascoste dietro un cespuglio. Gli agenti sono entrati in azione cogliendoli sul fatto con 86 dosi di marijuana.