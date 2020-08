Fallisce furto dello scooter in via Umberto: ragazzi scappano contromano

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il 18enne Salvatore Agatino Famà e il complice 14enne per tentato furto aggravatoe resistenza a pubblico ufficiale.

La scorsa notte i due ragazzi a bordo di un Honda SH privo di copertura assicurativa hanno preso di mira uno scooter Aprilia RX 50 parcheggiato all’altezza del civico 260 di via Umberto. Un cittadino, che li ha visti particolarmente interessati al ciclomotore ha segnalato quanto stava accadendo al 112, consentendo l’intervento sul posto di una pattuglia.

I ladri, appena vista da lontano la gazzella, sono saliti a bordo del loro scooter fuggendo via a tutto gas e imboccando durante l’inseguimento diverse strade in senso vietato. Sono stati bloccati nei pressi di piazza Bovio dopo che, in un ultimo disperato tentativo di sottrarsi all’arresto, avevano abbandonato il mezzo per fuggire a piedi.

All’interno del motociclo i carabinieri hanno trovato due attrezzi del tipo utilizzato dai ladri per forzare i blocchetti di accensione dei motocicli. Il maggiorenne, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari, mentre il 14enne è stato accompagnato al centro di prima accoglienza per minorenni di Catania.