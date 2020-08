Siciliano scomparso al Cairo da 2 giorni

Share Tweet Whatsapp Email

GELA – Da due giorni una famiglia di Gela ha perso i contatti con il maggiore dei due figli, il 27enne Calogero Nicolas Valenza, che lavora come Pr in Spagna, il quale, secondo quanto hanno appreso, è stato fermato domenica dalla polizia egiziana per accertamenti all’aeroporto de Il Cairo dove era giunto da Barcellona per andare a trovare un’amica.

L’ultima telefonata è stata ricevuta dalla madre alle 11 di domenica, quando Nicolas, che vive e lavora in Spagna da 4 anni, aveva confermato che in serata sarebbe partito per l’Egitto e che si sarebbe fatto sentire una volta arrivato a destinazione. Invece da quel momento non c’è stato più alcun contatto. Il telefono cellulare eternamente irraggiungibile.

I genitori, padre metalmeccanico, madre casalinga, assistiti dall’avvocato Nicoletta Cauchi, hanno cercato di rintracciarlo chiedendo anche aiuto al nostro ministero degli Esteri e all’ambasciata italiana al Cairo. Il fratello minore, Davide, 22 anni, ha attivato i social network, ma inutilmente. I messaggi, anche tramite Whatsapp sono rimasti senza risposta.

La famiglia riferisce di avere appreso oggi dalla Farnesina che il ragazzo è stato fermato dalla polizia egiziana per accertamenti. Il ministero degli Esteri italiano ha assicurato che sono stati attivati i canali diplomatici per garantire al giovane italiano ogni suo diritto.