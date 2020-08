Librino, droga nel condotto fognario

Catania . Controlli e denunce in viale Grimaldi: portico di un condominio chiuso da saracinesche per l’attività di un fabbro abusivo

CATANIA – Controlli della polizia di Catania nel quartiere di Librino. A passare sotto la lente dei poliziotti l’ormai famigerato viale Grimaldi. Nel corso delle operazioni, sono state effettuate 6 perquisizioni alla ricerca di droga, per le quali è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco e delle unità cinofile che hanno consentito di trovare un nascondiglio per la droga camuffato da condotto fognario.

Due uomini, D.G. di 53 anni, e R.P. di 51, sono stati denunciati per furto di energia elettrica poiché, nei rispettivi immobili, si erano allacciati abusivamente alla rete Enel.

Gli agenti, nel corso del controllo, hanno anche rilevato che una parte del portico di un condominio era stata chiusa da due saracinesche. Nel vano ricavato era stata allestita un’attività lavorativa, nella quale B.O. di 61 anni esercitava il lavoro di fabbro, in modo del tutto abusivo. L’uomo è stato denunciato per invasione di edifici pubblici. Per lo stesso reato sono stati denunciati R.N. di 44 anni e R.M. di 40, per essersi illegalmente appropriati di due immobili.

Durante le operazioni di polizia una donna, B.L. di 49 anni, si è opposta al controllo, offendendo i poliziotti e rifiutandosi di fornire le proprie generalità. E’ stata denunciata per oltraggio e rifiuto di fornire le generalità a pubblico ufficiale.

Il pregiudicato M.S di 22 anni è stato denunciato per inosservanza di un provvedimento dell’Autorità per motivi di giustizia. Al giovane, già indagato per furto di un motociclo, è stata ritirata la patente per 2 mesi in quanto sorpreso alla guida di un veicolo che non poteva guidare perché neopatentato. Nel corso del servizio è stata trovata e sequestrata una modica quantità di marijuana.