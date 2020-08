Covid, rientra allarme su traghetto per Eolie

Tampone negativo per il marittimo febbricitante e per il resto dell’equipaggio del Laurana

Rientra l’allarme sul sospetto caso Covid di un marittimo febbricitante, componente dell’equipaggio della nave Laurana in servizio per Caronte & Tourist Isole Minori sulla linea Milazzo-Eolie-Napoli.

La compagnia di navigazione ha comunicato l’esito negativo del tampone anti-Covid cui era stato sottoposto, con procedura d’urgenza, il marittimo della Laurana. Sono risultati negativi anche tutti i componenti dell’equipaggio.

In applicazione delle stringenti procedure che la compagnia ha deciso di adottare fin dal primo giorno dell’emergenza coronavirus, ieri l’intero equipaggio era stato sbarcato e la nave sottoposta a una radicale sanificazione, in un molo secondario del porto di Milazzo, prima di riprendere il mare con il disco verde delle Autorità marittime e sanitarie.

“Siamo naturalmente molto sollevati e rassicurati per il felice esito della vicenda ma anche assai soddisfatti e orgogliosi per la velocità, l’efficienza e l’efficacia di una reazione organizzativa nel solco di quell’impegno per una navigazione in sicurezza che la società si è posto come obiettivo permanente a tutela dei propri passeggeri ed equipaggi”.