Salvini: “Facciano tutti come Musumeci. A Lampedusa positivi passeggiano tra turisti”

Il leader della Lega: “Contagiati vanno in mezzo a milanesi, bolognesi, calabresi e poi portano il Covid in Calabria, a Milano e a Roma”

Share Tweet Whatsapp Email

CROTONE – “Sentire dal governatore della Sicilia che sono stati individuati altri 54 positivi che girano per l’isola è sconcertante”. A Crotone per presentare la lista della Lega a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Antonio Manica, Matteo Salvini torna ad affrontare la questione migranti.

“Io sono stato a Lampedusa – spiega il leader della Lega – e posso dire che passeggiano per il paese tra i turisti e questo non è normale. Vanno in mezzo a turisti milanesi, bolognesi, calabresi e poi portano il Covid in Calabria, a Milano e a Roma. Non è normale”.

Salvini ha espresso il “massimo sostegno al governatore della Sicilia Musumeci che ha chiuso tutti i centri di accoglienza e chiedo agli amministratori e governatori della Lega di fare la stessa cosa. Dove avrei messo i migranti? Semplicemente non li avrei fatti arrivare. Con me ne sono arrivati 4.000, quest’anno siamo a 18.000”.