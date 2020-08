Grammichele, sigilli a due locali

Share Tweet Whatsapp Email

GRAMMICHELE (CATANIA) – I carabinieri della Stazione di Grammichele, coadiuvati dai colleghi del Nas e del Nil di Catania, hanno eseguito controlli finalizzati alla verifica sull’osservanza delle disposizioni in materia di lavoro, igiene e volte a contrastare il diffondersi del Covid 19.

I militari dell’Arma hanno effettuato verifiche in un locale pubblico ubicato in via Libertini, dove sono state evidenziate diverse irregolarità: l’assenza dell’apparecchio di rilevazione monouso del tasso alcolemico; la somministrazione da parte di una dipendente di bevanda alcolica ad una minore di anni 17; un dipendente del locale non indossava il dispositivo individuale previsto a protezione delle vie respiratorie; per aver impiegato due lavoratori subordinati per un giorno di effettivo lavoro, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato; per aver impiegato lavoratori in nero in misura superiore al 20% dei lavoratori regolarmente assunti. Oltre alla sospensione dell’attività imprenditoriale (lavoro nero) i militari hanno applicato la chiusura provvisoria dell’esercizio per 5 giorni.

Un altro controllo è stato effettuato in un locale di piazza Dante, dove i carabinieri hanno rilevato: assembramenti, l’assenza dell’apparecchio di rilevazione monouso del tasso alcolemico, carenze igienico-sanitarie e strutturali all’interno del laboratorio di produzione. Il titolare è stato sanzionato con una multa di mille euro; applicata la chiusura provvisoria dell’esercizio commerciale per 2 giorni.