Giocatore ha il Covid, il Ragusa si ferma

L’Asd Ragusa Calcio 1949 ha deciso di sospendere da oggi e sino a data da definire gli allenamenti di preparazione al campionato di Eccellenza. La società si è mossa in tal senso dopo avere appreso che un giocatore in prova è risultato positivo al Covid.

L’ultimo contatto che il giocatore in questione ha avuto con il resto della squadra risale al 14 agosto scorso. La società ha già fornito all’Asp gli elenchi necessari delle persone che potenzialmente sono venute a contatto con la persona in questione per l’indagine epidemiologica di rito e l’effettuazione dei tamponi.

In attesa di conoscere gli esiti, ogni attività è stata sospesa. “Occorre precisare – dice il club – che il giocatore ha comunicato alla società azzurra nella giornata di ieri di essere positivo al Covid”.