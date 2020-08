Catania, lavori antisismici in 15 scuole

Share Tweet Whatsapp Email

La giunta comunale presieduta da Roberto Bonaccorsi ha varato la pianificazione di interventi di riqualificazione finalizzati alla messa in sicurezza e all’adeguamento antisismico di alcuni edifici scolastici catanesi.

La delibera che approva i progetti esecutivi e promuove, solo per il comparto scolastico delle scuole dell’obbligo, un investimento di 5,728 milioni di euro dei fondi comunitari del Patto per Catania, è stata proposta congiuntamente dagli assessori alle politiche comunitarie e alle manutenzioni, Sergio Parisi e Pippo Arcidiacono, così da consentire l’espletamento delle gare d’appalto per l’esecuzione dei lavori.

Interessati agli interventi di prevenzione antincendio sono 15 tra edifici e istituti scolastici comprensivi della città, da riqualificare e mettere in sicurezza secondo le più recenti norme di tutela dell’agibilità antisismica delle strutture pubbliche.

Istituti Comprensivi: “Malerba” Via Messina euro 450.000,00; “A. Musco” Viale Da Verrazzano “ 409.408,00; “A. Musco” Via Dell’Agave “ 239.500,00; “V. Brancati” Stradale Cravone “ 270.000,00; “Caronda” Via Zammataro “ 416.000,00; “L. Tempesta” Via Gramignani “ 280.000,00; “L. Tempesta” Via Playa “ 394.000,00; “L. Tempesta” Via S.G. La Rena “ 211.000,00; “M. Montessori” Via Bainsizza “ 452.000,00; “Pestalozzi” Vill. Sant’Agata “ 340.000,00; “F. Petrarca” Via Pantelleria “ 449.200,00; “V. Da Feltre” Via Durante “ 306.000,00; “Pestalozzi” Viale Nitta “ 600.000,00.

Edifici Scolastici: “Dante Alighieri” Via Cagliari “ 511.000,00; “Giovanni XXIII” Via Tasso “ 400.000,00.