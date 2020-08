Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – I carabinieri hanno arrestato Raffaele Maria Missiato, 62 anni, in esecuzione di ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Catania. L’uomo venne trovato in possesso, nella sua abitazione ubicata al Villaggio Sant’Agata, di un ingente quantitativo di hashish e marijuana. Per la detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, Missiato è stato condannato ad un anno e 19 giorni di reclusione da scontare in regime di detenzione domiciliare.