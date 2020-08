Tetto in fiamme, paura a Santa Tecla

Il fuoco distrugge i pannelli fotovoltaici sulla villetta, pompieri in difficoltà per le dimensioni della strada FOTO

ACIREALE (CATANIA) – Un incendio divampato nel primo pomeriggio di oggi ha distrutto il tetto di una casa in via Ariazzi, nella frazione acese di Santa Tecla.

Le fiamme hanno devastato la copertura della villetta, sulla quale erano tra l’altro presenti pannelli fotovoltaici. Non facile l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati con autobotti e autoscala, per via delle dimensioni ridotte della strada.

Ciononostante sono riusciti a domare le fiamme e limitare i danni dell’incendio alla sola copertura dell’abitazione. Ancora in fase di accertamento le cause del rogo, non risultano al momento persone ferite o intossicate dal fumo.