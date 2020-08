Lorenza muore in ospedale, scatta l’esposto

Share Tweet Whatsapp Email

PALERMO – Il direttore generale dell’Asp di Messina Paolo La Paglia ha aperto una indagine interna “per accertare con il massimo rigore i fatti” che riguardano la morte in ospedale, a Lipari, di Lorenza Famularo, 22 anni, “e per verificare le dinamiche interne e il pieno rispetto delle procedure e delle linee guida”.

La giovane è stata portata in ospedale nel corso della notte, dalla sua abitazione, a bordo di ambulanza del 118, ma non appena arrivata è svenuta in sala d’attesa e poco dopo il suo cuore ha cessato di battere.

La ragazza, nei giorni scorsi, era stata più volte al pronto soccorso di Lipari, riferendo di avere forti dolori all’addome, alla spalla e al collo; le erano stati prescritti e somministrati alcuni antidolorifici ma la situazione non era migliorata.

Nella notte la situazione è precipitata fino alla morte. Alle 4 del mattino la madre Angela Giardina ha presentato un esposto-querela ai carabinieri. Il corpo di Lorenza Famularo si trova nell’obitorio del cimitero di Lipari in attesa delle disposizioni della magistratura che potrebbe valutare di eseguire l’esame autoptico.

Già nel primo pomeriggio arriveranno nell’ospedale di Lipari i tre componenti della commissione di indagine interna nominati stamattina dal direttore generale dell’Asp La Paglia. Si tratta di Paolo Cardia, capo dipartimento attività ospedaliere, Franco Cusumano, capo dipartimento materno-infantile e Nino Giallanza, risk manager Asp Messina.