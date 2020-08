Ciclista muore in incidente stradale

Incidente mortale sulla strada statale 113 quasi davanti alla sede della polizia stradale di Buonfornello. Un ciclista è stato investito da un’auto ed è morto sul colpo. Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale che stanno eseguendo i rilievi per accertare le responsabilità. L’uomo era uscito insieme ad alcuni amici per una passeggiata in bici. Poi la tragedia.