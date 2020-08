Scomparsa dopo la festa: torna a casa

Share Tweet Whatsapp Email

PALERMO – Era scomparsa da casa due settimane fa dopo una festa in spiaggia a Trabia. Gli inquirenti dopo le prime indagini erano convinti che si fosse trattato di un allontanamento volontario e che dietro quella fuga ci fosse qualche contrasto familiare. E così dopo due settimane Dora D’Asta, 23 anni, ha telefonato ai genitori che stamani sono andati a prenderla in una località che non è stata rivelata.

La giovane è dunque tornata in famiglia. La fuga risale al 7 agosto scorso, giorno in cui la cella del suo telefonino fu individuata a Messina, poi nessuna traccia. Ai genitori aveva detto di uscire per andare a una festa.

A indagare sulla sua scomparsa sono stati i carabinieri della caserma di Bagheria ai quali i genitori avevano fatto denuncia. “Ringraziamo le forze dell’ordine e tutta la città per l’interessamento – ha detto Piero, il fratello gemello di Dora -, desideriamo mantenere il riserbo sui motivi dell’allontanamento di mia sorella che finalmente è tornata a casa”.