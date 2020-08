Share Tweet Whatsapp Email

PALERMO – I finanzieri della Compagnia di Punta Raisi in servizio all’aeroporto “Falcone/Borsellino”, insieme ai funzionari dell’Ufficio delle Dogane, hanno fermato – grazie anche all’impiego dell’unità cinofila “Zaros”- un cittadino francese sbarcato da un volo proveniente da Parigi, trovato in possesso di 12 grammi di sostanze stupefacenti. Il passeggero aveva 9 grammi di hashish e oltre 3 grammi di marijuana nascosti in una busta di cellophane custodita negli slip.