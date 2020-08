Modica, Polara primario del Pronto soccorso

Share Tweet Whatsapp Email

MODICA (RAGUSA) – Modicano, è il nuovo primario del Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica. E’ stato nominato dal direttore generale, Angelo Aliquò, a seguito di concorso pubblico.

Polara si è laureato nel 1994 all’Università di Catania dove si è anche specializzato in Chirurgia Generale. Nel suo curriculum anche una ricerca svolta presso il Dipartimento di Chirurgia della Medical School dell’Università di Malta, presso il St. Luke Hospital.

In pochi mesi, la direzione generale dell’Asp di Ragusa ha così completato le selezioni pubbliche per l’attribuzione degli incarichi di struttura complessa per Medicina, Cardiologia e Chirurgia.