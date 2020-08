Share Tweet Whatsapp Email

FAVARA (AGRIGENTO) – Incendiato il peschereccio che nel 2016 era stato messo in piazzale Belvedere, come simbolo di solidarietà, accoglienza e integrazione fra i popoli del mondo. Il “Peskador”, affidato dalla Procura di Agrigento ai frati minori di Favara, si era però, negli ultimi tempi, trasformato nell’esempio concreto dell’incuria e dell’abbandono. Indagano i carabinieri. Non dovrebbe essere stato un raid vandalico e meno che mai un gesto di intolleranza verso i migranti e verso il fenomeno dell’immigrazione. Il gesto, che ha però danneggiato un “monumento pubblico a carattere umanitario”, potrebbe essere stato fatto una persona con problemi psicologici.