Sicilia: coronavirus sale ancora, +44. Sedici nuovi casi a Catania

Dieci positivi in più a Ragusa, 8 a Caltanissetta, 6 a Palermo. Impennata di contagi in Italia : +947, mai così tanti dal 14 maggio

Sono 44 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 37, dunque contagi in leggera salita. Circa tremila i tamponi effettuati, sei i guariti. Il totale degli attuali positivi arriva a 828.

Questa la suddivisione dei 44 casi per provincia: 16 a Catania, 10 a Ragusa, 8 a Caltanissetta, 6 a Palermo, 2 a Siracusa, uno a Messina e uno ad Agrigento. Sette sono migranti.

In Italia ancora un’impennata di contagi: sono 947 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Nove i morti a fronte dei 6 registrati giovedì. In calo i tamponi: 71 mila, circa 6 mila in meno di ieri. Il dato di oggi sui nuovi malati non si registrava dal 14 maggio scorso, quando erano stati 992 i nuovi positivi in un giorno. Il totale dei contagi dall’inizio dell’emergenza ha raggiunto quota 257.065. Sono complessivamente 35.427 i decessi.

E’ ancora la Lombardia la regione che oggi registra il maggior incremento di contagi (174) , seguita dal Lazio (137) e dal Veneto (116). Seguono l’Emilia Romagna (82) e la Toscana (79) e, più distanziata, la Campania (67). Sono due le regioni che secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, oggi non registrano nuovi contagi: Valle d’Aosta e Basilicata. Numeri bassi anche per Calabria (2) e Molise (2), e per le province di Trento (4) e Bolzano (5).