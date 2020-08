Piantagione di canapa nascosta nel bosco

Share Tweet Whatsapp Email

SIRACUSA – I carabinieri dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia di Sigonella e di Augusta hanno effettuato un servizio mirato nelle zone rurali che insistono nell’area degli Iblei rastrellando una impervia zona boschiva in contrada Pantalone di Sopra.

I militari nel corso del servizio di osservazione hanno rinvenuto una piantagione di canapa indiana costituita da circa 100 piante dell’altezza di due metri circa ed un sistema di irrigazione alimentato da un motore a scoppio. La piantagione, che è risultata in stato di abbandono presumibilmente da alcune settimane, è stata estirpata per essere successivamente distrutta così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Una piccola parte è stata oggetto di campionatura per essere esaminata dai laboratori di sostanze stupefacenti al fine di rilevarne il livello di tossicità. Continuano senza sosta i servizi dell’Arma mirati a prevenire e reprimere i reati in materia di stupefacenti in tutto il territorio della Provincia aretusea.