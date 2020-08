Arrestato per maltrattamenti si suicida

Un detenuto s’impicca in cella, a Palermo è il secondo caso in una settimana

PALERMO – Un detenuto Roberto Faraci, 45 anni, si è tolto la vita impiccandosi con le lenzuola nella cella del carcere Lorusso di Pagliarelli di Palermo. Faraci era stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. L’uomo ha approfittato dell’assenza del compagno di cella per togliersi la vita.

Le guardie penitenziarie sono intervenute insieme ai medici, ma non c’è stato alcunché da fare. La Procura ha disposto l’autopsia. E’ il secondo detenuto che si toglie la vita in una settimana: Emanuele Riggio era stato arrestato agli inizi di giugno accusato di stalking e violenze nei confronti della moglie. Anche lui lo scorso 11 agosto si è suicidato, impiccandosi, nella sua cella del carcere Pagliarelli di Palermo.