San Cristoforo, presa la coppia di scippatori

Colti sul fatto a Catania: avevano appena buttato a terra una donna per portarle via la borsa

CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato il pregiudicato Antonino Giuseppe La Micela, 38 anni, e la 25enne Claudia Lombardo per tentata rapina. Un equipaggio in moto percorrendo via Naumachia nel quartiere San Cristoforo ha notato i due a bordo di uno scooter Honda SH e, a poca distanza da loro, una donna riversa a terra.

Quest’ultima, sebbene dolorante, ha spiegato ai poliziotti che la coppia aveva appena tentato di appropriarsi della sua borsa strattonandola e facendola rovinare al suolo. Gli agenti sono scattati all’inseguimento, bloccando i due poco dopo.