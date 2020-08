Più di 40 gradi: in Sicilia c’è il Sahara

In arrivo caldo torrido dal deserto africano. Solo da domenica aria più fresca

Da oggi l’alta pressione comincerà ad avanzare inesorabilmente su tutte le regioni. Domani l’anticiclone invierà masse d’aria calda provenienti dal deserto del Sahara che non faranno altro che aumentare vertiginosamente le temperature, anche fino a 40-42° in Sardegna e in Sicilia.

Il team di Meteo.it avvisa che fino a sabato il tempo sarà prevalentemente soleggiato. Di giorno i termometri cominceranno a guadagnare punti verso l’alto fino a toccare punte, venerdì e sabato, di 37-38° al Nord e al Centro (Toscana e Umbria).

Il clima tornerà a diventare umido con il ritorno dell’afa. Da domenica la situazione muterà radicalmente. Aria più fresca di origine scandinava comincerà a valicare le Alpi innescando i primi forti temporali che nel corso del giorno si estenderanno a gran parte della Lombardia, del Triveneto e dell’Emilia Romagna, risultando particolarmente forti. Questo evento darà il via a una diminuzione delle temperature anche di 10° .