E’ positivo: salta l’intervento chirurgico

Paziente dell’ospedale di Marsala rimandato a casa per Covid

MARSALA – Doveva essere sottoposto a un intervento chirurgico urologico, ma si è scoperto che era positivo al Covid ed è stato rimandato a casa in attesa che diventi negativo al virus. E’ accaduto nell’ospedale Paolo Borsellino a Marsala.

Al centro della vicenda un uomo che si era recato al reparto di urologia per un intervento programmato in precedenza. A svelare la positività al Covid è stato il tampone effettuato nel corso dei rituali controlli propedeutici all’operazione.

Il paziente è stato quindi dimesso ed è tornato a casa, dove resterà in isolamento domiciliare obbligatorio fino al completamento del processo di negativizzazione. L’Asp ha, inoltre, disposto i controlli anche sui familiari, come prevede l’apposito protocollo. Si tratta del 16° caso in provincia di Trapani (il quarto a Marsala) al netto delle guarigioni e dei decessi registrati dall’inizio dell’emergenza epidemiologica.