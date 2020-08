Belpasso, centauro finisce sotto un’auto

Il giovane trasportato in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania, le sue condizioni sono critiche

Share Tweet Whatsapp Email

BELPASSO (CATANIA) – I vigili del fuoco di Paternò sono intervenuti per un incidente stradale, tra una moto ed un autovettura, verificatosi sulla Sp 134, sul territorio di Belpasso. Nello scontro il centauro è finito sotto la macchina. L’uomo è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco insieme al personale sanitario del 118 che ha provveduto a trasferirlo in elisoccorso a Catania.

Il paziente è stato trattato al Trauma center dell’ospedale Cannizzaro e si trova in condizioni molto gravi, con un politrauma che ha interessato torace e addome e un trauma cranio-facciale. Ha varie fratture e contusioni. È ricoverato in Rianimazione, la prognosi è riservata.