Sicilia: 13 nuovi casi di Covid

Numeri ancora contenuti: sono 13 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore, su circa 2.500 tamponi effettuati. Nove i guariti: 7 a Catania e 2 a Ragusa. Gli attuali malati nell’Isola sono 722.

Questa la suddivisione dei 13 nuovi contagi per provincia: 4 a Catania, 4 a Ragusa, 3 a Messina, uno a Caltanissetta e uno a Enna. Cinque positivi sono stati a contatto con persone che sono tornate da un viaggio a Malta.

ITALIA, CONTAGI IN SALITA. In Italia sale ancora il trend dei positivi: sono 403 nelle ultime 24 ore, 83 in più di ieri. Ma aumenta anche il numero di tamponi: quasi 54 mila, contro i 30 mila di ieri. Le vittime sono 5 (erano state 4 ieri). Veneto (60) e Lombardia (50) in testa per nuovi casi. Il totale dei malati sale a 254.636, i morti sono 35.405.

PALERMO, TEST SUI DIPENDENTI DEL COMUNE. Con una nota inviata ai dipendenti del Comune di Palermo, il sindaco Leoluca Orlando ha comunicato la sottoscrizione di un accordo con la Asp che prevede lo svolgimento di test sierologici per individuare gli anticorpi del Covid a tutto il personale comunale. I test saranno fatti su base volontaria. Ai dipendenti è richiesto di manifestare il proprio interesse entro una settimana.