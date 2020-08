Share Tweet Whatsapp Email

COMISO (RAGUSA) – Un romeno di 29 anni è stato arrestato da carabinieri per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravati. L’uomo è accusato di avere con pugni e calci la propria convivente, in presenza delle sue figlie minorenni e, anche il proprio fratellastro intervenuto per porre fine all’aggressione; quest’ultimo, colpito con un pugno, ha sbattuto violentemente la testa sullo spigolo di un mobile. I due sono stati medicati in ospedale.

La donna, in sede di denuncia, ha parlato di reiterati maltrattamenti subiti dal proprio compagno durante l’anno. Dopo l’arresto l’uomo è stato condotto nella casa circondariale di Caltagirone.