Beccato in via Etnea il topo d’albergo

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Ieri notte a Catania è stato arrestato un uomo per un furto in un hotel di via Etnea.

La polizia attraverso la visione delle immagini del sistema di video sorveglianza ha appurato che il 43enne D. F., noto alle forze dell’ordine in quanto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, dopo aver scavalcato il muro di cinta dell’albergo si era introdotto nell’edificio forzando una finestra e una porta e aveva rubato 70 euro.

Gli agenti hanno rintracciato il malvivente nella sua casa.