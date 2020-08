Lampedusa, 168 migranti il 24 ore

Share Tweet Whatsapp Email

AGRIGENTO – Tre sbarchi con 117 migranti a partire dalla mezzanotte di oggi e quattro approdi con complessive 51 persone nella giornata di ieri. In totale, a Lampedusa (Ag), nelle ultime 24 ore, sono giunti – con 7 imbarcazioni diverse – 168 extracomunitari, tunisini per la maggior parte.

Durante la notte, e non si verificava da tempo, c’è stato anche l’approdo, in un unico barcone, di 90 persone. Tutti, dopo la rilevazione della temperatura corporea sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola, dove, al momento, sono ospitate 468 persone a fronte di una capienza massima per 192.