POZZALLO (RAGUSA) – Una multa di 30mila euro al comandante di una nave mercantile ormeggiata nel porto di di Pozzallo è stata inflitta dalla Guardia Costiera nell’ambito di una operazione di verifica e controllo dei combustibili utilizzati dalle navi.

Dopo le analisi nel laboratorio chimico delle agenzie delle dogane e dei monopoli di Catania, i militari hanno scoperto che la nave ormeggiata in banchina presentava combustibile non a norma per la presenza di un contenuto di zolfo superiore ai limiti previsti.