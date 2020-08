Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Una macchina si è ribaltata a Catania in un incidente tra via Umberto e via Ventimiglia.

Nell’impatto, avvenuto poco dopo le 10.30, sono rimaste coinvolte una Bmw con a bordo una famiglia e una Hyundai col solo conducente, un uomo che è stato medicato dal personale sanitario del 118 e che non sembra in gravi condizioni.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza le auto.