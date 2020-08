Il coronavirus spaventa la Sicilia: +46, tredici positivi vengono da Malta

Share Tweet Whatsapp Email

Aumentano i contagi da Covid in Sicilia. Dopo i 32 di ieri, oggi sono 46 i nuovi casi (circa duemila i tamponi effettuati), 13 dei quali riguardanti persone che vengono da Malta.

Scendono a 5 i ricoverati in terapia intensiva (-1). Il totale degli attuali malati è 677. Questa la divisione dei 46 nuovi contagiati per provincia: 13 a Siracusa, 9 a Palermo, 6 a Caltanissetta, 5 a Catania, 5 ad Agrigento, 4 a Ragusa, 2 a Enna, uno a Messina e uno a Trapani.

Anche in Italia i numeri salgono: nelle ultime 24 ore sono 629 i nuovi positivi, contro i 574 di ieri. Il totale dei casi totali sale ora a 253.438. In Veneto (+120), Lombardia (+94) e Emilia Romagna (+71) i maggiori incrementi. Solo in Trentino e Valle d’Aosta non si sono registrati casi in più.

I nuovi morti sono 4. Il totale delle vittime sale così a 35.392, quasi la metà in Lombardia (16.837). I tamponi effettuati sono stati 53.123, in crescita rispetto ai 46.723 di ieri.