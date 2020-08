Deve scontare 3 anni per rapina, arrestato (FOTO)

PEDARA (CATANIA) – I carabinieri di Pedara, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Catania, hanno arrestato il 42enne Antonino Trovato, già ai domiciliari nel comune pedemontano. Dovrà espiare la pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione nel carcere di Piazza Lanza per rapina aggravata in concorso, commessa a Gravina di Catania nel luglio del 2018.