Covid: in Sicilia +36, Catania respira

Share Tweet Whatsapp Email

Ieri erano 42, oggi 36. I nuovi positivi da coronavirus in Sicilia sono sempre qualche decina, in base ai test su circa duemila tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. I guariti sono 9, mentre il numero totale degli attuali malati sale a 631.

Questa la divisione dei nuovi casi per provincia: 20 Agrigento, 5 a Catania, 5 a Palermo, 3 a Messina, 2 a Ragusa e uno a Caltanissetta.

Crescono ancora i contagiati in Italia: nelle ultime 24 ore sono 574, rispetto ai 523 di ieri. Per avere un aumento più alto di nuovi positivi bisogna risalire al 24 giugno, quando furono 577.

In Veneto (127) e Lombardia (97) gli incrementi più consistenti. Complessivamente sono 252.809 le persone che hanno contratto il Covid. In calo, invece, i morti: sono 3, contro i 6 di ieri. Solo in Valle d’Aosta e Molise non si sono registrati nuovi casi.