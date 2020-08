Covid: +36 in Sicilia, 21 sono migranti

Share Tweet Whatsapp Email

Sono 36 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, ma di questi solo 15 sono casi siciliani visto che 21 sono positività registrate fra i migranti sbarcati nell’isola.

Nel dettaglio provinciale, la distribuzione denuncia 20 contagi nella provincia di Agrigento ma 19 sono migranti, 5 nel Palermitano ma anche qui 2 sono migranti sbarcati a Lampedusa, 5 nel Catanese, 3 nel Messinese, 2 a Ragusa e 1 a Caltanissetta.

Il numero delle persone ricoverate, però, cresce lievemente. Sono adesso 52 quelle che necessitano di ospedalizzazione.

Restano invariati i ricoveri in terapia intensiva (6) mentre 46 sono i ricoveri in regime ordinario. Sul fronte dei tamponi sono 2219 quelli eseguiti nelle ultime 24 ore.

Crescono ancora i contagiati in Italia: nelle ultime 24 ore sono 574, rispetto ai 523 di ieri. Per avere un aumento più alto di nuovi positivi bisogna risalire al 24 giugno, quando furono 577.

In Veneto (127) e Lombardia (97) gli incrementi più consistenti. Complessivamente sono 252.809 le persone che hanno contratto il Covid. In calo, invece, i morti: sono 3, contro i 6 di ieri. Solo in Valle d’Aosta e Molise non si sono registrati nuovi casi.