Share Tweet Whatsapp Email

LIPARI (MESSINA) – I Vigili del fuoco hanno salvato un cane finito in un dirupo di 30 metri, in località Vallone Manca. Sono state usate tecniche Saf (speleo alpino fluviale) grazie alle quali il cane è stato recuperato in sicurezza. L’animale, in evidente disidratazione, è stato consegnato ai volontari Enpa per i controlli sanitari e tenteranno di risalire ai proprietari del cane.