Ferragosto rovente, allerta a Palermo

Sarà un Ferragosto all’insegna del gran caldo in Sicilia con tutte le province che registreranno temperature ben oltre i 30 gradi.

La Protezione civile regionale ha diffuso un bollettino di allerta per rischio incendi ed ondata di calore per domani e Ferragosto che prevede, per l’area di Palermo, rischio incendi arancione e ondate di calore livello 2.

In aumento le temperature massime percepite che si prevede saranno fino a 36 gradi per domani e fino a 38 grandi per il 15 agosto. Termometro vicino ai 40 gradi anche nell’entroterra dell’isola.