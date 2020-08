Covid in risalita: la Sicilia segna +42

A Palermo sono 16 i nuovi casi: IL DETTAGLIO PER PROVINCIA . Ancora due positivi al rientro da Malta. Contagi in aumento in Italia

Share Tweet Whatsapp Email

Altro balzo in avanti dei casi di Covid in Sicilia. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 42: solo 5 di questi sono migranti.

Il totale degli attuali malati tocca quota 604 (6 in terapia intensiva, 48 ospedalizzati e 556 in isolamento domiciliare).

Questo il dettaglio dei nuovi contagi per provincia: Palermo 16, Ragusa 8, Siracusa 5, Catania 4, Messina 4, Caltanissetta 3, Agrigento 2.

In particolare i 16 casi di Palermo sono così suddivisi: 4 migranti provenienti da Lampedusa, 8 nel cluster dell’ufficio postale in via La Malfa, 2 di rientro da Malta e 2 da screening per ricovero ospedaliero.

L’altro migrante positivo è stato segnalato a Messina.

TRE NUOVI CASI A NOTO, UNO A PORTOPALO. Tra i nuovi casi nel Siracusano, uno è stato segnalato a Portopalo di Capo Passero e tre a Noto. Nel primo comune è risultato positivo al tampone il dipendente del Comune che era stato messo in isolamento.

Come riferisce il sindaco Gaetano Montoneri “sono sotto osservazione altri 7 dipendenti ed un assessore che sono attualmente sottoposti ad una indagine epidemiologica da parte dell’Asp di Siracusa”. Il primo cittadino ricorda che il dipendente “positivo non risiede nel nostro Comune”.

A Noto scoperti tre casi di positività al Covid19. “Ci sono tre casi nella nostra città – dice il sindaco Corrado Bonfanti – ma sono asintomatici e paucisintomatici, tutti quanti in isolamento. Sono costantemente informato sulla vicenda ma devo dire che potrebbero esserci altri positivi alla luce di alcune verifiche”.

NEGATIVO AL 2° TAMPONE BIMBO IN ASILO ETNEO. E’ risultato negativo il secondo tampone eseguito sul bambino di 4 anni che frequenta un asilo nel Catanese. La notizia è stata confermata dall’Asp di Catania. Erano stati i familiari del piccolo a fare eseguire il primo tampone al figlio a scopo precauzionale in una struttura privata che è risultato positivo. Il secondo è stato eseguito dall’Asp di Catania ed è risultato negativo. In un post su Facebook il sindaco di Acireale afferma che “gli è stato spiegato che talvolta capitano sia falsi negativi ed anche, come in questo caso, falsi positivi”. Per protocollo un terzo tampone è stato eseguito oggi dall’Asp per avere la conferma della doppia negatività.

ALTRI 2 POSITIVI RIENTRATI DA MALTA. Secondo caso di Covid-19 a Porto Empedocle. Si tratta sempre di un ragazzo del gruppo rientrato domenica sera da Malta. I due empedoclini erano assieme all’agrigentino che è stato il primo a risultare positivo al tampone rino-faringeo per la ricerca del virus. Il focolaio dei tre contagi dovrebbe dunque essere lo stesso.

“Purtroppo penso che si tratti di un focolaio legato a tutti i giovani che sono rientrati da Malta domenica – ha detto il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina – Facciamo la massima attenzione, bisogna usare la mascherina nei luoghi chiusi e all’aperto dove non è possibile mantenere la distanza di oltre un metro”.

ITALIA: CONTAGI ANCORA IN AUMENTO. Salgono ancora i contagi per coronavirus e per la prima volta da settimane superano i 500 in 24 ore: sono 523 i nuovi casi registrati in un giorno, secondo i dati del ministero della Salute, mentre ieri erano stati 481 ieri. Complessivamente sono 252.235 le persone che hanno contratto il virus.

In calo invece il numero delle vittime: 6 in più rispetto a mercoledì che portano il totale a 35.225, mentre ieri l’incremento era di 10.Tra le regioni solo la Valle d’Aosta non fa registrare nuovi casi mentre i maggiori incrementi si registrano in Veneto (+84), Lombardia (+74), Liguria (+63) e Sicilia (+42).

Aumenta il numero degli attualmente positivi, dei ricoverati in terapia intensiva e dei pazienti negli altri reparti ospedalieri. I soggetti attualmente malati sono 14.081, 290 in più rispetto a martedì. 55 sono invece le persone in terapia intensiva (erano 53 ieri) e 786 quelle ricoverate con sintomi, 7 in più di ieri (erano 779).

I pazienti in isolamento domiciliare sono 13.240, rispetto a mercoledì 281 in più. Complessivamente, le persone dimesse o guarite dal virus sono 202.923, 226 in più rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 51.188 tamponi, circa 1.500 in meno rispetto al giorno precedente.