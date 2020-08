“Niente centri commerciali a Ferragosto”

Share Tweet Whatsapp Email

PALERMO – “Chiediamo al presidente della Regione ed ai sindaci di predisporre un’ordinanza di chiusura obbligatoria delle attività a Ferragosto”: è l’appello lanciato da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil alla luce “delle segnalazioni ricevute da tanti lavoratori delle varie province siciliane che informano della decisione assunta dalle loro aziende di aprire il 15 agosto, giornata nella quale tante altre aziende come Auchan/ Conad e Zara hanno deciso di chiudere le saracinesche”.

I tre segretari generali Monja Caiolo, Mimma Calabrò e Marianna Flauto spiegano che “l’apertura il 15 è una decisione inaccettabile “anche per la situazione sanitaria degli ultimi giorni con un incremento, mai registrato prima d’ora, di positivi al Covid 19. L’apertura festiva e domenicale non è essenziale. Visti i dati di questi giorni è opportuna anche la chiusura domenicale nel settore del commercio, perché proprio la domenica aumenta il rischio di assembramenti.

Tanta gente che passeggia per i centri commerciali più che altro per godersi l’aria fresca ma non certo per incrementare i fatturati – proseguono i sindacati – tutto ciò nelle more che si possa definire una proposta unitaria con le associazioni datoriali da portare all’attenzione dell’assessore.

La proposta ad oggi non è stata formulata nonostante ci sia accordo tra le organizzazioni dei lavoratori sulla chiusura dei festivi e delle domeniche, perché siamo ancora in attesa della risposta da parte delle associazioni datoriali alle quali si chiede di non temporeggiare ancora”.