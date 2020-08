Share Tweet Whatsapp Email

Bilancio critico per Goletta Verde e Goletta dei laghi, che quest’estate hanno monitorato per più di un mese lo stato di salute del mare e dei laghi italiani. Sui 361 punti totali campionati in 18 regioni e 28 laghi italiani, un punto ogni 3 è risultato oltre i limiti di legge lungo le coste, in sostanza un punto inquinato ogni 84 chilometri di litorale ed uno su 4 nei laghi.

“La mala depurazione – afferma in una nota l’associazione ambientalista, resta il principale nemico del mare e delle acque interne. Le criticità maggiori sono state riscontrate sul versante costiero tirrenico, a ridosso delle foci di fiumi, rii e canali che, sfociando in mare, in particolare nel Lazio e in Campania, Calabria e Sicilia”.

Sotto la lente dell’associazione anche la lotta al marine litter: dal 2017 al 2019 Goletta Verde ha contato 111 rifiuti galleggianti per ogni chilometro di mare e almeno 1 rifiuto su 3 è usa e getta.