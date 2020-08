Pusher pentito chiede scusa ai carabinieri

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – I carabinieri di Adrano hanno arrestato il 32enne Antonino Restivo accusato di detenzione e spaccio di stupefacenti. Nella serata di ieri, nel corso di un controllo in via Rosario Di Salvo, i militari hanno notato l’approssimarsi di un furgone Ford Transit con targa tedesca il cui guidatore, dopo aver fermato la marcia accostando il veicolo al marciapiede per poter parlare con un uomo, era subito ripartito allontanandosi scorgendo la presenza dei carabinieri.

Immediatamente i militari hanno raggiunto il furgone identificando il guidatore che però, stranamente, ha chiesto loro scusa per un suo non meglio specificato sbaglio promettendo, tra l’altro, che lo non avrebbe più commesso in futuro. I militari, tra l’incredulità e l’incomprensione per il comportamento dell’uomo, hanno comunque provveduto a sottoporlo a perquisizione personale e veicolare senza trovare alcunché.

Nell’abitazione dell’uomo sita in via IV Novembre, però, l’uomo ha estratto da un borsell nascosto in un armadio della camera da letto, 40 dosi di eroina e una somma di 144 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. L’arrestato quindi, espletate le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.