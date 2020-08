Share Tweet Whatsapp Email

AUGUSTA (SIRACUSA) – I carabinieri di Augusta hanno arrestato un uomo di 42 anni per maltrattamenti in famiglia. I militari dell’Arma sono intervenuti in una via del centro dove era stata segnalata una lite in ambito familiare. L’uomo, ubriaco, stava inveendo contro i propri genitori conviventi e li aveva colpiti con con calci e pugni. La madre ha subito la frattura alle costole, oltre a graffi in varie parti del corpo, con prognosi di 25 giorni; il padre ha un trauma alla mano destra, con 5 giorni di prognosi.