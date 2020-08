Share Tweet Whatsapp Email

RAGUSA – Un cinquantenne di Modica ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto stamani lungo la provinciale che collega Sampieri a Pozzallo. L’uomo si è scontrato con un’auto che procedeva nella sua stessa direzione e che avrebbe improvvisamente cambiato senso di marcia. Nonostante l’arrivo dell’elisoccorso. per l’uomo non c’è stato nulla da fare. In corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine.