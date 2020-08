Evade i domiciliari a Castelvetrano e si rifugia in casa di un amico: arrestata 22enne (FOTO)

ROSOLINI (SIRACUSA) – I carabinieri di Noto hanno rintracciato e arrestato la 22enne Maria Aurora Campanella per evasione dagli arresti domiciliari. La giovane il 9 luglio scorso si era allontanata dalla sua abitazione di Castelvetrano, dove si trovava sottoposta agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. In seguito all’evasione il Tribunale di Marsala ha emesso un ordine di aggravamento di misura cautelare che è stato eseguito proprio dai carabinieri di Noto. La donna è stata dichiarata in stato di arresto e accompagnata nella casa circondariale Piazza Lanza di Catania.