“Non escludo nuove chiusure”

Musumeci sulla risalita dei casi di Covid in Sicilia: “Vorrei evitare altre restrizioni, ma ho lanciato un appello che non è stato raccolto. Saranno i numeri a decidere” VIDEO

Share Tweet Whatsapp Email

“Saranno i numeri a dirci se dobbiamo chiudere di nuovo tutto, non escludo nuove restrizioni”. Di fronte al risalire dei casi di Covid in Sicilia, il presidente della Regione Nello Musumeci ipotizza il ricorso a ulteriori provvedimenti per il contenimento del virus.

“Vorrei evitare una chiusura – ha aggiunto Musumeci – ma quindici giorni fa ho lanciato un appello che non è stato raccolto”.

“Nel frattempo sono stati chiusi alcuni esercizi commerciali che non imponevano ai clienti il rispetto delle norme di prevenzione e cautela. Nei prossimi giorni, con le forze dell’ordine, pensiamo ad altri provvedimenti simili”.

“Al tempo stesso rinnovo l’appello a tutti per poterci godere questa estate in relax ma con qualche piccolo sacrificio. La mascherina, il distanziamento, mantenere un metro di distanza, penso che sia il minimo per evitare di fare concorrenza alle regioni del nord in termini di coronavirus. Siamo stati così bravi per 3 mesi con la linea della fermezza e del rigore. Credevo di poter avere fiducia nella responsabilità dei siciliani, non vorrei ricredermi”.