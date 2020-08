Coca in auto, non si ferma all’alt: folle inseguimento da Catania ad Acicastello

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Ieri pomeriggio la polizia di Catania ha intimato l’alt per un controllo a un individuo sospetto che stava percorrendo la via Teseo a bordo di una Peugeot 308.

Il guidatore non solo non si è fermato, ma ha anche tentato di far perdere le proprie tracce, percorrendo ad altissima velocità le affollate strade cittadine. Dopo un lungo inseguimento operato di due volanti è stato bloccato ad Acicastello.

Identificato come R. A., giarrese di 25 anni, è stato trovato in possesso di una modica quantità di cocaina e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.