Viviana e Gioele avvistati a Naxos

La scomparsa della dj e del figlio di 4 anni . I due segnalati martedì sera in un parco giochi, la polizia al lavoro per capire se la pista è attendibile. L’appello del marito: “Torna a casa” VIDEO

CARONIA (MESSINA) – Proseguono per il quarto giorno le ricerche di Viviana Parisi, 43 anni, e del figlio Giole, di 4, scomparsi dopo aver avuto un incidente non grave con l’auto sulla A20 Messina-Palermo, all’altezza di Caronia.

Anche oggi circa 70 persone tra vigili del fuoco, polizia stradale, carabinieri, protezione civile e volontari sono impegnate con cani molecolari e droni, coordinate dalla Prefettura di Messina che ha attivato il piano provinciale di intervento per le persone scomparse.

Oggi le ricerche sono proseguite su altre strade di campagna limitrofe ancora non battute nei giorni scorsi sempre nei pressi di Caronia. Da ieri gli inquirenti però sembrano privilegiare la pista dell’allontanamento volontario della donna anche perché non si capisce perché abbia detto al marito di essere diretta a Milazzo per comprare un paio di scarpe al bambino e poi si sia trovata a Caronia a 100 km di distanza.

Inoltre, la donna non ha chiamato aiuto lasciando telefonino, borsa e portafoglio sull’auto e proseguendo a piedi. Ieri alcune persone hanno segnalato la presenza della donna il 4 agosto di sera in un parco giochi a Giardini Naxos e la polizia sta cercando di capire se questa possa essere una pista attendibile.

E proprio il marito ha lanciato ieri sera un appello su Facebook: “Ciao Viviana, ascoltami bene: torna a casa, hai fatto solo un piccolo incidente. Non succederà niente né a te né al bambino, ti aspettiamo tutti a braccia aperte. Ti aspetto, ti amo e mi mancate tantissimo”, ha concluso il marito in lacrime.

E ne ha lasciato tracce in vari post su Facebook la stessa Viviana. Il suo forte attaccamento al figlio viene letto ora come un approdo di disagi esistenziali aggravati dalla paura del Covid, dalle costrizioni del lockdown e dall’impossibilità di vedere i parenti di Torino da dove si era trasferita una decina di anni fa per vivere a Venetico, vicino a Messina.

La sua fuga faceva parte di un piano preordinato? Anche questa ipotesi si va facendo strada assieme al sospetto che qualcuno possa avere dato un appoggio a Viviana favorendo in qualche modo la sua decisione di uscire dalla “bara di cristallo” in cui si sentiva ingabbiata e, come scriveva su Facebook, per “riprendermi il mio passato, per andare avanti con il presente e il futuro se Dio vuole”.

Si cerca di dare un senso anche alla sua intenzione di “riprendere un po’ la mia vita lavorativa per vivere, per ritornare nella famiglia, per condividere di nuovo tutto, collaborare con il mio compagno di viaggio, che comunque da solo ha continuato a lottare per il lavoro e la quotidianità”. E quindi l’annuncio di volere “ripartire da zero”.

Non si legge in queste parole il segno chiaro di una crisi con il marito, che anche lui nega, ma resto oscuro il modo in cui Viviana pensava di “ripartire da zero” in un viaggio che si è perduto a cento chilometri da casa.