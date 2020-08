Attenta Catania: è in arrivo la grandine

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Allerta meteo arancione per domani a Catania. Lo fa sapere la protezione civile comunale. Sono previste “possibili precipitazioni intense o temporali con grandinate e forti raffiche di vento”.

Il Comune invita i cittadini alla massima prudenza. In particolare: non mettersi in viaggio se non strettamente necessario; evitare i sottopassi; abbandonare per tempo i piani seminterrati o interrati se ubicati in zone depresse o a ridosso di fiumi, torrenti tombati o con sezioni d’alveo ristrette per cause antropiche; nelle aree indicate nel punto precedente raggiungere i piani superiori; non sostare in prossimità di aree che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi.

L’allerta arancione domani riguarda tutta la Sicilia. “Si prevedono precipitazioni sparse – si legge nel bollettino – a prevalente carattere di rovescio o temporale specie sui settori nord orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci a forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento”.